Ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк вже давно заробив статус народного адвоката. Прагнення відновлення справедливості та допомоги іншим стало місією юриста. Щоденні відрядження по Україні є звичною справою. Проте роль люблячого чоловіка та батька назавжди залишиться на першому місці.

Михайло Присяжнюк ділиться уривками сімейного життя зі своїми читачами та прихильниками. Незважаючи на роботу, родина та домашній затишок для чоловіка є найбільшою цінністю. Як поєднувати інтенсивний графік з роллю гарного сім’янина й успішного адвоката – знає тільки ведучий проекту «Один за всіх». Як починалося кохання Михайла та Валерії 16 років тому – показав на фото народний адвокат. Романтичний знімок зібрав більше сотні побажань від прихильників.

«Шістнадцять років пройшло від того дня… Ти зараз така ж гарна, а ось я зовсім інший… Але я все так само тебе кохаю і з кожним днем все сильніше», – написав у своєму Instagram Михайло Присяжнюк.

