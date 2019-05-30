1 июня весь мир будет отмечать День защиты детей. Куда пойти в Киеве со своими чадами, что интересного посмотреть? В нашем материале подробная афиша мероприятий, которые подготовлены ко Дню защиты детей 2019.

Фестиваль мороженого

30 мая-1 июня, с 10:00 до 20:00

Украинский дом (ул. Крещатик, 2)

На долгожданном фестивале мороженого лучшие украинские производители сладостей представят свою продукцию. Вот уж где можно будет разгуляться детям! Кроме того детей будет ждать интересная развлекательная программа: аттракционы, аквагрим, боди-арт и еще много чего для интересного времяпрепровождения.

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Мастер-класс по световой анимации

31 мая, 11:00

Антикафе «Времени вагон» (ул. Мишуги, 12)

Стоимость: 160 грн.

Хотите, чтобы ваши дети научились творить волшебство? Тогда приводите их на мастер-класс световой анимации! Дети воочию смогут не только увидеть, как художники световыми кистями будут создавать картины на специальном экране, но и смогут сами научится рисовать базовый комплект: звезды, луну, солнце и прочее. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: (044) 425-14-11.

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Фестиваль детского творчества «Навстречу мечте»

31 мая-1 июня 15:00

Киевский дворец детей и юношества (ул. Ивана Мазепы, 13).

Конкурсная программа благотворительного фестиваля детского творчества «Навстречу мечте» начнется 31 мая в 15:00. А вот в День защиты детей, 1 июня, в 19:00 состоится гала-концерт «ГОЛОС МИРА», где юные таланты выступят со звездами украинской эстрады. Все детали по телефону: (044) 428-57-18.

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Праздник на ипподроме

31 мая

Киевский ипподром (пр. Академика Глушкова, 10)

Вход свободный

На Киевском ипподроме состоится празднование и Дня Киева, и Дня защиты детей. Гостей мероприятия ожидают интересные конкурсы: на мощность прыжка, на скорость прохождения дистанции. Также гости смогут понаблюдать за рыцарскими боями, пострелять из лука, посетить индейский театр «Дикий Запад», а также покататься верхом на лошадях.

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Фестиваль детского творчества «ЩОСЬСЛОН»

30-31 мая

Киевский зоопарк (пр. Победы, 32)

Зоопарк – это не только место, где можно посмотреть на животных, Это также отличная платформа для проведения различных мероприятий. Так, на фестивале «Щосьслон» детей ждут активный отдых и игры с аниматорами. А взрослые тем временем смогут получить консультации детских врачей, психологов и педагогов.

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Ну, а если ни одно из этих мероприятий вас не заинтересовало, вы всегда можете посетить детские комнаты в развлекательных центрах. Благо, их в Киеве предостаточно. Также к услугам малышей — парки нашей столицы. Уж там можно найти много интересного: от батутов до небольших аттракционов. Но, отправляясь на прогулку в парк, не забудьте о безопасности ваших детей: головные уборы и питьевая вода ‒ обязательные составляющие отличного детского отдыха.

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