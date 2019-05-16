Богдана Буйлука зрители телеканала СТБ помнят как участника группы ZBSband — победителя «Х-фактор»-9. Сегодня талантливый артист уверенно покоряет отечественное кино. Богдан сыграл одну из ролей в сериале «Дочки-матери» на телеканале СТБ. Биографию и о творческом пути Богдана Буйлука читайте в материале.

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Дата рождения: 30 апреля 1994 г.

Место рождения: г. Киев

Деятельность: певец, актер театра и кино

Место жительства: г. Киев

Детство и юность. Богдан Буйлук хоть и родился в столице Украины, но профессиональный путь будущего артиста начинался с провинциального городка. В детстве он переехал в Прилуки, где бабушка вела драматический кружок. Там и начал проявляться его творческий потенциал.

Начало творческого пути. Еще в детстве Богдан учился в местном театре «Иллюминатор». Это увлечение сильно повлияло на его дальнейшую карьеру. Проводником Богдана Байлука в творческий мир стал Александр Норов. И вот в 2016 году Богдан закончил КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого.

Начиная с первого курса юноша начал активно сниматься в фильмах, сериалах и играть в различных спектаклях. Сегодня Богдан Буйлук — востребованный актер современности, который уверенно покоряет мир кино и телевидения.

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Участие в «Х-фактор»-9. Знакомство с Владиславом Онищенко кардинально изменило жизнь актера. Оказалось, ребята увлекаются похожей музыкой и мечтают проявить себя как певцы. Испытать свои силы они решили на сцене шоу «Х-фактор»-9. Богдан и Влад создали группу «ZBS Band», победившую в певческом шоу. Ребята признаются, что делали все больше в шутку, чем всерьез.

Сериал «Дочки-матери». В новой картине Богдан Буйлук сыграл парня, отчаянно влюбленного в главную героиню. Удастся ли ему покорить сердце девушки? Смотрите сериал «Дочки-матери» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ.

Фильмография Богдана Буйлука:

2019 — «Дочки-матери» (2 + 2 = 6)

2019 — «Другая»

2019 — «Артист»

2018 — «Затмение», Егор

2018 — «Опер по вызову», оператор

2018 — «Стрекоза»

2018 — «Стоматолог»

2018 — «Сердце следователя»

2018 — «Принцесса лягушка»

2018 — «Жена с того света», полицейский

2017 — «Что делает твоя жена?», Антон Датский

2017 — «Счастье по договору»

2017 — «Кольцо с рубином», Назар

2017 — «Все еще будет», Игорь

2016 — «Команда», Барков

2015 — «Нюхач-2», телеоператор

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