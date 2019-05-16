Богдана Буйлука глядачі телеканалу СТБ пам’ятають як учасника гурту ZBSband — переможця «Х-фактор»-9. Сьогодні талановитий артист впевнено підкорює вітчизняне кіно. Богдан зіграв одну з ролей у серіалі «Доньки-матері» на телеканалі СТБ. Біографію та про творчий шлях Богдана Буйлука читайте в матеріалі.

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Дата народження: 30 квітня 1994 р.

Місце народження: м. Київ

Діяльність: співак, актор театру та кіно

Місце проживання: м. Київ

Дитинство та юність. Богдан Буйлук хоч і народився в столиці України, але професійний шлях майбутнього артиста починався з провінційного містечка. У дитинстві він переїхав до Прилук, де бабуся вела драматичний гурток. Там і почав проявлятися його творчий потенціал.

Початок творчого шляху. Ще в дитинстві Богдан грав в місцевому театрі «Ілюмінатор». Це захоплення значно вплинуло на його подальшу кар’єру. І ось в 2016 році Богдан закінчив КНУТкіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

Починаючи з першого курсу юнак почав активно зніматися у фільмах, серіалах та грати в різноманітних виставах. Сьогодні Богдан Буйлук — затребуваний актор сучасності, який впевнено підкорює світ кіно та телебачення.

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Участь у «Х-фактор»-9. Знайомство з Владиславом Онищенком кардинально змінило життя актора. Виявилось, хлопці захоплюються схожою музикою і мріють проявити себе як співаки. Випробувати власні сили вони вирішили на сцені шоу «Х-фактор»-9. Богдан та Влад створили гурт «ZBS Band», що переміг у співочому шоу. Хлопці зізнаються, що робили все більше жартома, ніж серйозно.

Серіал «Доньки-матері». У новій стрічці Богдан Буйлук зіграв хлопця, який відчайдушно закоханий у головну героїню. Чи вдасться йому підкорити серце дівчини? Дивіться серіал «Доньки-матері» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ.

Фільмографія Богдана Буйлука:

2019 — «Доньки-матері» (2+2=6)

2019 — «Інша»

2019 — «Артист»

2018 — «Затемнення», Єгор

2018 — «Опер за викликом», оператор

2018 — «Бабка»

2018 — «Стоматолог»

2018 — «Серце слідчого»

2018 — «Принцеса жаба»

2018 — «Дружина з того світу», поліцейський

2017 — «Що робить твоя дружина?», Антон Датський

2017 — «Щастя за договором»

2017 — «Обручка з рубіном», Назар

2017 — «Усе ще буде», Ігор

2016 — «Команда», Барков

2015 — «Нюхач-2», телеоператор

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