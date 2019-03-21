ООО «ПроКино» снимает 12-серийный проект «Кайдашева семья ХХІ», который в 2018 году выиграл питчинг Министерства культуры Украины и получил государственную финансовую поддержку. Премьера проекта запланирована на 2020 год в эфире телеканала СТБ.

Сериал выйдет под названием «Спіймати Кайдаша» и расскажет современную версию классического произведения Ивана Нечуя-Левицкого. Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Одни из главных ролей сыграли звезда «Киборгов» Виктор Жданов и звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк.

«Я в детстве любила эту историю, она мне была близкой. Но никогда не думала, что придется о ней писать. Это современная версия по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого. Всем знакомая семья Кайдашей, но события происходят с 2005 по 2014 год. Основные сюжетные линии сохранены, но добавлено много новых. Когда я начала писать, поняла, насколько история перекликается с современностью, она заставляет задуматься про грабли, на которые мы все время наступаем — что сейчас, что почти 150 лет назад. Нужно это переосмыслить по-новому», — комментирует историю Наталка Ворожбит.

Впервые Наталка выступает не только сценаристом, но и шоураннером проекта.

«Когда сценарист дописывает свои тексты, он с ними прощается навсегда, потому что не имеет влияния на съемочный процесс. Я писала настолько с любовью и честно, что мне жаль было отдавать эту историю. Поэтому, когда руководитель редакторской группы StarLightMedia Дима Кицай предложил мне стать шоураннером, было чувство, что кто-то прочитал мои мысли. Я понимаю, что в наших реалиях очень сложно и невероятно ответственно быть шоураннером. Но я получаю колоссальное удовольствие. Присутствовать на площадке и влиять на съемки — это очень крутой опыт», — рассказывает Наталка.

В главных ролях: Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Якушева, Дарина Федина, Юрий Безкоровайный, Роман Ясиновский, Юлия Врублевская, Игорь Назаров, Елена Галл-Савальская, Нина Набока, Кристина Федорак и другие.

«В этой истории нет одного главного героя. У нас классный ансамбль из восьми главных персонажей со стопроцентным попаданием по актерам. Первым утвердили Кайдаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он Кайдаш, и под него уже подбирали семью. Долго искали Кайдашиху, поскольку в театре часто играют «Кайдашеву семью», где нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность. С Мотрей была сложная история, даже драматическая. Мы утвердили героиню, когда уже шли съемки, и сейчас я очень довольна. Актрису-первокурсницу на роль Мелашки отпрашивали у ее мастера Богдана Бенюка. Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали, были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с такой мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. Когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло», — комментирует кастинг Наталка.

Двор и дом, где живут Кайдаши, были специально построены в селе под Киевом. Три месяца съемок, за которые будет показано 9 лет из жизни главных героев.

Режиссер-постановщик – Александр Тименко

Оператор-постановщик – Анатолий Сахно

Художник-постановщик – Вадим Шинкарев

Исполнительный продюсер – Егор Малыхин

Автор сценария и шоураннер – Наталка Ворожбит

ООО «ПроКино» – продакшн-компания группы StarLightMedia (дивизион «Производство»), которая занимается производством фильма и получила государственную поддержку Министерства культуры Украины на создание и распространение фильмов патриотической направленности.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ