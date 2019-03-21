ТОВ «ПроКіно» знімає для СТБ серіал за сценарієм Наталки Ворожбит

ТОВ «ПроКіно» розпочав зйомки 12-серійного проекту «Кайдашева сім’я XXI», який у 2018 році виграв пітчинг Міністерства культури України та отримав державну фінансову підтримку. Прем’єру проекту заплановано на 2020 рік в ефірі телеканалу СТБ.

Серіал вийде під назвою «Спіймати Кайдаша» та розповість сучасну версію класичного твору Івана Нечуя-Левицького. Сценаристом проекту виступила Наталка Ворожбит. Одні з головних ролей виконали зірка «Кіборгів» Віктор Жданов та зірка «Кріпосної» Тарас Цимбалюк.

«Я в дитинстві любила цю історію, вона мені була близька. Але ніколи не думала, що доведеться про неї писати. Це сучасна версія за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького. Всім знайома сім’я Кайдашів, але події відбуваються з 2005 по 2014 рік. Основні сюжетні лінії збережені, але додано багато нових. Коли я почала писати, зрозуміла, наскільки історія перекликається із сучасністю, вона змушує замислитись про граблі, на які ми весь час наступаємо — що зараз, що майже 150 років тому. Потрібно це переосмислити по-новому», — коментує історію Наталка Ворожбит.

Вперше Наталка виступає не лише сценаристом, а й шоуранером проекту.

«Коли сценарист дописує свої тексти, він прощається з ними назавжди, тому що не має впливу на знімальний процес. Я писала настільки з любов’ю і чесно, що мені шкода було віддавати цю історію. Тому, коли керівник редакторської групи StarLightMedia Діма Кіцай запропонував мені стати шоуранером, було відчуття, що хтось прочитав мої думки. Я розумію, що в наших реаліях дуже важко і надзвичайно відповідально бути шоуранером. Але я отримую неймовірне задоволення. Бути присутньою на майданчику і впливати на зйомки — це дуже крутий досвід», — розповідає Наталка.

В головних ролях: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Якушева, Дарина Федина, Юрій Безкоровайний, Роман Ясіновський, Юлія Врублевська, Ігор Назаров, Олена Галл-Савальська, Ніна Набока, Христина Федорак та інші.

«У цій історії немає одного головного героя. У нас класний ансамбль з восьми головних персонажів зі стовідсотковим попаданням по акторах. Першим затвердили Кайдаша. Коли прийшов Віктор Жданов, ми одразу зрозуміли, що він Кайдаш, і під нього вже добирали йому сім’ю. Довго шукали Кайдашиху, оскільки в театрі часто грають «Кайдашеву сім’ю», де нашу героїню зображують дуже гротескно. Ми не хотіли театральності, нам потрібна була справжність. З Мотрею була складна історія, навіть драматична. Ми затвердили героїню, коли вже йшли зйомки, і наразі я дуже задоволена. Актрису-першокурсницю на роль Мелашки відпрошували у її майстра Богдана Бенюка. Цікава історія з Карпом. Ми шукали брутального, самовпевненого сільського мачо, але усі, кого ми розглядали, були не з нашого кіно. Я хотіла, щоб зайшов актор з такою чоловічою енергетикою, щоб мене до стіни прибило. Коли зайшов Тарас Цимбалюк, саме так і відбулося», — коментує кастинг Наталка.

Двір та будинок, де живуть Кайдаші, були спеціально побудовані у селі під Києвом. Три місяці зйомок, за які буде показано 9 років із життя головних героїв.

Режисер-постановник – Олександр Тименко

Оператор-постановник – Анатолій Сахно

Художник-постановник – Вадим Шинкарьов

Виконавчий продюсер – Єгор Малихін

Автор сценарію та шоуранер – Наталка Ворожбит

ТОВ «ПроКіно» — продакшн-компанія групи StarLightMedia (дивізіон «Виробництво»), яка займається виробництвом фільму та отримала державну фінансову підтримку Міністерства культури України на створення та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

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