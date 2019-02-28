Ведущий проекта «Страва честі» Юрий Ковриженко назвал топ-5 любимых кулинарных книг, достойных вашего внимания. Как превратить процесс готовки в настоящее искусство? Как устроен мир кулинарии? Смотрите подборку полезных книг от нашего ведущего!

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Марко Пьер Уайт «Дьявол на кухне»

Советую прочитать всем, кто хочет связать свою жизнь с кулинарией. Особенно полезна для молодых людей, которые думают о выборе профессии. Книга детально описывает, как нужно себя вести в том возрасте, когда делаешь выбор, и почему ваш выбор должен пасть на эту отрасль.

Энтони Бурден «О еде. Строго конфиденциально. Записки из кулинарного подполья»

Книга, которая помогает понять, как становился ресторанный бизнес, как развивалась кухня, как мыслит шеф. Это не книга рецептов, а, скорее, о жизни ресторана изнутри. В книге вы найдёте множество лайфхаков приготовления пищи. А также она о философии как об инструменте приготовления пищи.

Мишель Брасс «Основная кухня»

Гастрономическая книга, которая учит скрупулезности, отточенности в деталях и внимания к каждой мелочи. Мишель Брасс — один из основоположников движения Slow Food (международная общественная организация, противостоящая системе быстрого питания. — Прим. ред.), а именно его ресторанной стороны. Он одним из первых начал работать с локальными продуктами и фермерами. В книге раскрывается «магия» — как превратить обычный продукт в нечто удивительное.

Массимо Боттура «Никогда не доверяй тощему итальянскому повару»

Классная книга, в которой собраны не только рецепты, но и размышления одного из лучших мировых шеф-поваров о еде: культуре ее употребления, что значит еда для человечества и какую роль в ней играет культура. Еда, которую мы едим, остается где-то у нас в подсознании.

Мамина тетрадь с рецептами

Моя первая поваренная книга в жизни, которая ассоциируется с детством. У каждого из нас мамы хранили подобные тетради с лучшими рецептами. Всегда, когда на кухне пахло вкусным печеньем или новым пирогом, я понимал, что эта тетрадь открыта. Она напоминала фолиант алхимика с великими знаниями. Ведь это все превращалось в невероятно вкусные блюда.

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