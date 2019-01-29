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Что ждет зрителей в фильме Будет страшно – улыбайся от 02.02.2019 (Анонс)

29.01.2019

Не пропустите фильм «Будет страшно – улыбайся»! Вы увидите историю девушки, у которой есть любимая работа, возлюбленный муж, а также одержимый слушатель. Но что делать, если сумасшествие одного убивает? И сможет ли любовь другого уберечь? Смотрите уже в эту субботу в 20:45 в эфире телеканала СТБ, а в 22:50 смотрите онлайн фильм «Будет страшно – улыбайся» от 02.02.2019 на официальном сайте.

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Video: Что ждет зрителей в фильме Будет страшно – улыбайся от 02.02.2019 (Анонс)

Будет страшно - улыбайся смотреть онлайн на сайте телеканала СТБ

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