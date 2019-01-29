Не пропустіть фільм «Буде страшно – посміхайся»! Ви побачите історію дівчини, у якої є улюблена робота, коханий чоловік, а також одержимий слухач. Але що робити, якщо божевілля одного вбиває? І чи зможе любов іншого вберегти? Дивіться вже цієї суботи о 20:45 в ефірі телеканалу СТБ, а о 22:50 дивіться онлайн фільм «Буде страшно – посміхайся» від 02.02.2019 на офіційному сайті.

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