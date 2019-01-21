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«Страва честі»: дата старта кулинарного тревела с элементами реалити на СТБ

21.01.2019

Весной на телеканале СТБ состоится премьера кулинарного тревела с элементами реалити «Страва честі». Его ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Мужчина будет исследовать культуру питания нашего народа, посещая невероятные уголки Украины в поисках уникальных семейных рецептов и необычных ингредиентов. Подробности — в материале!

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страва честі 2019, Юрий Ковриженко

Телеканал СТБ снял новый проект — кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі». Ведущим стал всемирно известный повар Юрий Ковриженко.

Съемки проходили в самых колоритных уголкам Украины. Именно туда команда проекта отправилась за уникальными рецептами, семейными секретами украинских хозяек и необычными ингредиентами для блюд, присущих тому или иному региону.

страва честі 2019, Юрий Ковриженко

Юрий Ковриженко с кухней на колесах пожалует в самые отдаленные города и села Украины, чтобы попробовать традиции нашей страны на вкус.

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Не пропустите премьеру 2019 года — «Страва честі» — совсем скоро на телеканале СТБ!

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