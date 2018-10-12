Расизм — довольно щепетильная тема во всем мире. Каждый день темнокожие люди чувствуют на себе негатив от окружающих. Но как обстоят дела в Украине? И есть ли проблемы расистского характера в наших семьях? Выясняли Юлия Бортник и Валерий Ославский в 7 выпуске шоу «Ультиматум».
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В 7 выпуске шоу «Ультиматум» зрители увидят:
- Какие отношения в семьях, где один из супругов — темнокожий?
- Существует ли расизм в Украине?
- Как люди в нашей стране относятся к бракам с темнокожими?
- Правда ли, что обвинить афроамериканца в преступлении, которого он не совершал, — обычное дело?
- Позволяет ли себе жена унижать мужа из-за цвета кожи? Или это муж на самом деле проявляет агрессию по отношению к жене?
- Как чувствуют себя дети в таких семьях?
Как в итоге закончится эта непростая история, смотрите сегодня в 22:50 на телеканале СТБ!
Video: Существует ли расизм в браке с темнокожим мужем, выясняли в 7 выпуске шоу «Ультиматум»В 7 выпуске шоу Ультиматум разбирали какие проблемы могут быть в браке с темнокожим в Украине. Существует ли расизм в Украине смотрите в 7 выпуске
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