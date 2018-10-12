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Телеканал СТБ / Чи існує расизм у шлюбі з темношкірим чоловіком, з’ясовували в 7 випуску шоу «Ультиматум»

Чи існує расизм у шлюбі з темношкірим чоловіком, з’ясовували в 7 випуску шоу «Ультиматум»

Телеканал СТБ

Расизм – досить делікатна тема в усьому світі. Щодня темношкірі люди відчувають на собі негатив від оточуючих. Але яка ситуація з цим в Україні? І чи є проблеми расистського характеру в наших сім’ях? З’ясовували Юлія Бортник і Валерій Ославський у 7 випуску шоу «Ультиматум».

7 выпуск Ультиматум

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У 7 випуску шоу «Ультиматум» глядачі побачать:

  • Які стосунки в сім’ях, де один з подружжя – темношкірий?
  • Чи існує расизм в Україні?
  • Як люди в нашій країні ставляться до шлюбів з темношкірими?
  • Чи правда, що звинуватити афроамериканця в злочині, якого він не скоював, – звична справа?
  • Чи дозволяє собі дружина принижувати чоловіка через колір шкіри? Чи це чоловік насправді проявляє агресію до дружини?
  • Як почуваються діти в таких сім’ях?

Як в результаті закінчиться ця непроста історія, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!

Video: Чи існує расизм у шлюбі з темношкірим чоловіком, з’ясовували в 7 випуску шоу «Ультиматум»

У 7 випуску шоу Ультиматум розбирали які проблеми можуть бути в шлюбі з темношкірим в Україні. Чи існує расизм в Україні дивіться у 7 випуску

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