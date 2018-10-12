Расизм – досить делікатна тема в усьому світі. Щодня темношкірі люди відчувають на собі негатив від оточуючих. Але яка ситуація з цим в Україні? І чи є проблеми расистського характеру в наших сім’ях? З’ясовували Юлія Бортник і Валерій Ославський у 7 випуску шоу «Ультиматум».
Більше на тему: Тетяна Ларіна розповіла, що приваблює чоловіків
У 7 випуску шоу «Ультиматум» глядачі побачать:
- Які стосунки в сім’ях, де один з подружжя – темношкірий?
- Чи існує расизм в Україні?
- Як люди в нашій країні ставляться до шлюбів з темношкірими?
- Чи правда, що звинуватити афроамериканця в злочині, якого він не скоював, – звична справа?
- Чи дозволяє собі дружина принижувати чоловіка через колір шкіри? Чи це чоловік насправді проявляє агресію до дружини?
- Як почуваються діти в таких сім’ях?
Як в результаті закінчиться ця непроста історія, дивіться сьогодні о 22:50 на телеканалі СТБ!
Video: Чи існує расизм у шлюбі з темношкірим чоловіком, з’ясовували в 7 випуску шоу «Ультиматум»У 7 випуску шоу Ультиматум розбирали які проблеми можуть бути в шлюбі з темношкірим в Україні. Чи існує расизм в Україні дивіться у 7 випуску
Більше на тему: Способи боротьби з осінньою депресією від Тетяни Ларіної