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Телеканал СТБ / Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2018 года от Алены Куриловой

Лунный календарь садовода-огородника на октябрь 2018 года от Алены Куриловой

Телеканал СТБ

С помощью лунного календаря садовода-огородника на октябрь 2018 года вы сможете определить благоприятные дни для обработки земли и посадки растений. Какие дни в октябре 2018 года будут самыми благоприятными для огородничества, рассказала Алена Курилова эксперт «Следствие ведут экстрасенсы», двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» и потомственная ясновидящая.  

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3, 1416, 22, 23 – период, когда нужно заниматься посадкой разных растений. В это время они лучше всего приживаются в земле и приносят больше плодов. Постарайтесь подобрать хорошие удобрения, чтобы избежать лишних забот в огороде.

1, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 30, 31 – ничего сажать не рекомендуется. В этот период семена приживаются очень плохо, а через некоторое время могут погибнуть. Однако если все же нужно что-то высадить, первое время вам предстоит постоянный и тщательный уход за саженцем.

25, 8, 1213, 25, 2931 – придайте форму кустарникам в саду, выровняйте траву и подрежьте деревья. В эти дни можно поработать с растениями, как с произведениями искусства, и после они будут расти еще лучше, принесут больше плодов и цвета.

1, 9, 24 – обрезку проводить нельзя. Но рекомендуется заняться удобрением и даже пересадкой. Конечно, все эти процедуры следует делать максимально осторожно, чтобы не нарушить цикл роста растений.

6, 7, 13, 14, 25, 27, 28 – можно проводить обработку от вредителей и болезней. Нежелательно экспериментировать с новыми видами удобрений.

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17, 18 – нельзя проводить обработку. Но полив и обрезку не прекращайте. Если нужно придать опрятный вид саду, смело займитесь этим.  

12, 13, 20, 21 – можно подкармливать растения. Также желательно добавлять больше удобрений. А вот подсаживать в соседнюю землю что-то новое не рекомендуется. Новый житель огорода может не прижиться и угробить старое растение.  

1, 9, 24 – не вносите подкормку. Просто чаще поливайте и подрезайте растения. Можете посадить что-то новое. Все приживется хорошо и быстро разрастается.

1, 8, 9, 24, 27, 28 – в эти дни желательно не заниматься поливкой.

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