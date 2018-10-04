Не секрет, что в Украине есть много талантливых людей, которые хотят и могут изменить страну, но не знают, с чего начать и как реализовать свои идеи. Для таких активных и неравнодушных граждан был создан национальный телепроект «Нові лідери» при поддержке группы StarLightMedia. Уже сегодня проект привлечет креативных, амбициозных людей с чистой репутацией к решению проблем государственного уровня. С чем столкнутся участники и какие идеи удивят своим новаторством всю страну смотрите уже сегодня, 4 октября в 22:20 на телеканале ICTV.

«Нові лідери» — проект, который пытается уталить жажду общественности относительно новых лидеров. Уже сегодня лидеры, чьи идеи набрали больше всего голосов за результатами экспертов и интернет-голосования, будут состязаться не только за социальный капитал и медийность, но и за денежный приз для реализации идеи.

Не для участия в проекте необходим не только грандиозный план. Ведь все великие дела начинаются с желания и идеи, а проект «Нові лідери» поможет ее реализовать.

Как себя проявят участники и чьи идеи окажутся лучшими — смотрите уже сегодня на телеканале ICTV!

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