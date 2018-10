Не секрет, що в Україні є багато талановитих людей, які хочуть і можуть змінити країну, але не знають, з чого почати і як реалізувати свої ідеї. Для таких активних і небайдужих громадян був створений національний телепроект «Нові лідери» за підтримки групи StarLightMedia. Вже сьогодні проект приверне креативних, амбіційних людей з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня. З чим зіткнуться учасники і які ідеї здивують своїм новаторством всю країну дивіться вже сьогодні, 4 жовтня о 22:20 на телеканалі ICTV .

«Нові лідери» — проект, який намагається вгамувати спрагу громадськості щодо нових лідерів. Уже сьогодні лідери, чиї ідеї набрали найбільше голосів за результатами експертів та інтернет-голосування, будуть змагатися не тільки за соціальний капітал і медійність, а й за грошовий приз для реалізації ідеї.

Чи не для участі в проекті необхідний не тільки грандіозний план. Адже всякий великий чин починаються з бажання і ідеї, а проект «Нові лідери» допоможе її реалізувати.

Як себе проявлять учасники і чиї ідеї виявляться кращими – дивіться вже сьогодні на телеканалі ICTV!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.