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Телеканал СТБ / В 3 выпуске «Один за всіх»-12 выяснится, кто является отцом ребенка, больного циррозом печени

В 3 выпуске «Один за всіх»-12 выяснится, кто является отцом ребенка, больного циррозом печени

Телеканал СТБ

Новый сезон проекта «Один за всіх»-12 продолжает помогать тем, кто разочарован в возможности узнать правду. Третий выпуск посвящен молодой матери, которая родила ребенка с серьезным заболеванием печени. Ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк сделает все возможное, чтобы установить все обстоятельства этой истории.

19-летняя Валентина посетит студию «Один за всіх», чтобы рассказать о своей дочери, которая страдает от цирроза печени. Необходима срочная трансплантация органа, однако мать быть донором не может.

один за всіх

Кто является отцом девушка также не знает, ведь на тот момент у нее были отношения с двумя мужчинами. Сейчас оба из них помогать и спасать семью не собираются, ведь открестились от причастности к этой истории. Каждый из них требует результатов ДНК на установление отцовства.

один за всіх

Ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты в студии «Один за всіх» выяснят, почему так произошло, что Валентина осталась одна с ребенком на руках. Также в конце третьего выпуска будут объявлены результаты на отцовство, которые поставят окончательную точку в этом вопросе. Смотрите уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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Video: В 3 выпуске «Один за всіх»-12 выяснится, кто является отцом ребенка, больного циррозом печени

Один за всіх-12 выпуск 3 посвящен 19-летней матери больного ребенка. . В третьем выпуске Один за всіх 12 студия узнает, кто является биологическим отцом ребенка

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