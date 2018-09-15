Новый сезон проекта «Один за всіх»-12 продолжает помогать тем, кто разочарован в возможности узнать правду. Третий выпуск посвящен молодой матери, которая родила ребенка с серьезным заболеванием печени. Ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк сделает все возможное, чтобы установить все обстоятельства этой истории.

19-летняя Валентина посетит студию «Один за всіх», чтобы рассказать о своей дочери, которая страдает от цирроза печени. Необходима срочная трансплантация органа, однако мать быть донором не может.

Кто является отцом — девушка также не знает, ведь на тот момент у нее были отношения с двумя мужчинами. Сейчас оба из них помогать и спасать семью не собираются, ведь открестились от причастности к этой истории. Каждый из них требует результатов ДНК на установление отцовства.

Ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты в студии «Один за всіх» выяснят, почему так произошло, что Валентина осталась одна с ребенком на руках. Также в конце третьего выпуска будут объявлены результаты на отцовство, которые поставят окончательную точку в этом вопросе. Смотрите уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ!

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Video: В 3 выпуске «Один за всіх»-12 выяснится, кто является отцом ребенка, больного циррозом печени Один за всіх-12 выпуск 3 посвящен 19-летней матери больного ребенка. . В третьем выпуске Один за всіх 12 студия узнает, кто является биологическим отцом ребенка

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