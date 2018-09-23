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Телеканал СТБ / В 4 выпуске «Один за всіх»-12 будет спасать сестер от насилия

В 4 выпуске «Один за всіх»-12 будет спасать сестер от насилия

Телеканал СТБ

Проект «Один за всіх»-12 в 4 выпуске будет спасать сестер от отчима, который насилует их в течение длительного времени. Ведущий Михаил Присяжнюк вместе с экспертами попытаются установить, что происходило в подвальном помещении более семи лет. «Один за всіх» поможет спасти жертв насилия и попытается установить правосудие над виновным.

Четвертый выпуск «Один за всіх»-12 расскажет жуткую историю трех сестер, которые уже много лет являются жертвами отчима. Жизнь девушек напоминает фильм ужасов, однако никто не приходит им на помощь. Старшая сестра появится в студии «Один за всіх», чтобы наконец поставить точку в страдании девочек. Психологическое состояние жертв ужасное, ведь они уже несколько раз задумывались о самоубийстве.

один за всіх

Мать появится в студии, чтобы объяснить, почему не спасает своих детей от насильника. Действительно ли женщина игнорировала уговоры дочерей обратиться в правоохранительные органы? Но знала ли она, что происходит с ее детьми, выяснят эксперты.

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Также в студию «Один за всіх»-12 придет сам отчим. Ему придется пройти детектор лжи и ответить на вопрос: действительно ли он заставлял несовершеннолетних падчериц вступать с ним в половые отношения.

один за всіх

Ведущий Михаил Присяжнюк и эксперты будут делать все возможное, чтобы установить правду и спасти детей от надругательств и издевательств. Смотрите уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ! 

Video: В 4 выпуске «Один за всіх»-12 будет спасать сестер от насилия

Один за всіх-12 в 4 выпуске расскажет шокирующую историю о трех сестрах. В студии Один за всіх 12 выяснится, что на протяжении 7 лет их насилует отчим.

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