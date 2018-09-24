Ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк внес изменения в воскресные сюжеты, которые никого не оставляют равнодушным. Отныне народный адвокат лично следит за тем, как развиваются события вне камер. Личная опека над каждым, кто нуждается в помощи, каждый раз отнимает частичку души ведущего. Однако, в свободные часы или в командировках по Украине у Михаила всегда остается время на… поэзию.
Михаил Присяжнюк делится со своими читателями авторскими стихами в своих социальных сетях. Важным и пронизывающим сердце своей искренностью является стихотворение, посвященное воинам на передовой.
«Письмо Солдата»
Всю ночь до утра бесконечные залпы,
Конечно не спим, – мы в угарном дыму!
Ах, сколько тебе я, родная, сказал бы,
Как страшно мне здесь погибать одному.
Укрытые пеплом солдаты свободы,
Нам больше не снятся волшебные сны.
Увы, безвозвратно потеряны годы,
А души и вера в руинах страны.
Так много печали на лицах солдатов,
Родная, мы плачем, теряя друзей.
Тут каждый готов заступиться за брата,
Ничуть не жалея и жизни своей!
Родная, прости, что так долго не рядом,
Я знаю, что любишь, я знаю, что ждёшь!
Пойми, это важно! Прими – это надо,
Когда на защиту любимых встаёшь.
О том, что вернусь, обещать не посмею,
На этой войне не бывает чудес.
И если обнять я уже не успею,
Встречай меня Ангелом прямо с небес!
М. Присяжнюк
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