Ведущий проекта «Один за всіх»-12 Михаил Присяжнюк внес изменения в воскресные сюжеты, которые никого не оставляют равнодушным. Отныне народный адвокат лично следит за тем, как развиваются события вне камер. Личная опека над каждым, кто нуждается в помощи, каждый раз отнимает частичку души ведущего. Однако, в свободные часы или в командировках по Украине у Михаила всегда остается время на… поэзию.

Михаил Присяжнюк делится со своими читателями авторскими стихами в своих социальных сетях. Важным и пронизывающим сердце своей искренностью является стихотворение, посвященное воинам на передовой.

«Письмо Солдата»

Всю ночь до утра бесконечные залпы,

Конечно не спим, – мы в угарном дыму!

Ах, сколько тебе я, родная, сказал бы,

Как страшно мне здесь погибать одному.

Укрытые пеплом солдаты свободы,

Нам больше не снятся волшебные сны.

Увы, безвозвратно потеряны годы,

А души и вера в руинах страны.

Так много печали на лицах солдатов,

Родная, мы плачем, теряя друзей.

Тут каждый готов заступиться за брата,

Ничуть не жалея и жизни своей!

Родная, прости, что так долго не рядом,

Я знаю, что любишь, я знаю, что ждёшь!

Пойми, это важно! Прими – это надо,

Когда на защиту любимых встаёшь.

О том, что вернусь, обещать не посмею,

На этой войне не бывает чудес.

И если обнять я уже не успею,

Встречай меня Ангелом прямо с небес!

М. Присяжнюк

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