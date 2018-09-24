Ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк вніс зміни до недільних сюжетів, які жодного не залишають байдужим. Відтепер народний адвокат особисто слідкує за тим, як розвиваються події поза камерами. Власна опіка над кожним, хто потребує допомоги, щоразу віднімає частинку душі ведучого. Проте, у вільні години або у відрядженнях по Україні в Михайла завжди залишається час на… поезію.

Михайло Присяжнюк ділиться зі своїми читачами авторськими віршами у своїх соціальних мережах. Важливим і таким, що пройняв серце своєю щирістю, є вірш, присвячений воїнам на передовій.

«Письмо Солдата»

Всю ночь до утра бесконечные залпы,

Конечно не спим, – мы в угарном дыму!

Ах, сколько тебе я, родная, сказал бы,

Как страшно мне здесь погибать одному.

Укрытые пеплом солдаты свободы,

Нам больше не снятся волшебные сны.

Увы, безвозвратно потеряны годы,

А души и вера в руинах страны.

Так много печали на лицах солдатов,

Родная, мы плачем, теряя друзей.

Тут каждый готов заступиться за брата,

Ничуть не жалея и жизни своей!

Родная, прости, что так долго не рядом,

Я знаю, что любишь, я знаю, что ждёшь!

Пойми, это важно! Прими – это надо,

Когда на защиту любимых встаёшь.

О том, что вернусь, обещать не посмею,

На этой войне не бывает чудес.

И если обнять я уже не успею,

Встречай меня Ангелом прямо с небес!

М. Присяжнюк

Більше на тему: Михайло Присяжнюк особисто домігся вилучення дітей з родини депутата

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ