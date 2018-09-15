Новий сезон проекту «Один за всіх»-12 продовжує допомагати тим, хто зневірений у можливості дізнатися правду. Третій випуск присвячено молодій матері, яка народила дитину із серйозним захворюванням печінки. Ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк зробить все можливе, аби встановити всі обставини цієї історії.

19-річна Валентина завітає у студію «Один за всіх», щоб розповісти про свою доньку, яка страждає від цирозу печінки. Необхідна термінова трансплантація органу, проте мати бути донором не може.

Хто є батьком — дівчина також не знає, адже на той момент мала стосунки із двома чоловіками. Наразі обоє з них допомагати та рятувати родину не збираються, адже відхрестилися від причетності до цієї історії. Кожен із них вимагає результатів ДНК на встановлення батьківстівста.



Ведучий Михайло Присяжнюк та експерти у студії «Один за всіх» з`ясовуватимуть, чому так сталося, що Валентина залишилася сама з дитиною на руках. Також в кінці третього випуску будуть оголошені результати тесту на батьківство, які поставлять остаточну крапку у цьому питанні. Дивіться вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі СТБ!



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Video: У 3 випуску «Один за всіх»-12 буде з’ясовано, хто є батьком дитини, хворої на цироз печінки Один за всіх-12 випуск 3 присвячено 19-річній матері хворої дитини. У третьому випуску Один за всіх 12 студія з’ясує, хто є біологічним бітьком

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