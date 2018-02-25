Вчера, 24 февраля 2018 года завершился Национальный отбор на Евровидение-2018. На финальном этапе участники усовершенствовали свои номера. Исключением не стала и серебряная призерка Нацотбора TAYANNA. После выступления певица, набравшая по итогам конкурса 10 баллов, не только поделилась впечатлениями от номера, но и доказала: ее идеальное исполнение – результат титанического труда!

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2018 TAYANNA несколько изменившая свой образ сравнительно с полуфиналом, получила наивысший балл от членов жюри – 6.

«Для нас каждый выход на сцену – настоящий праздник. Я считаю, что мы выступили хорошо. Образ решили сменить потому, что я прислушалась к комментариям судей, а также людей, которые искренне меня поддерживают. Знаете, в прошлый раз на сцене была TAYANNA, а сегодня вы увидели Лелю», – поделилась финалистка.

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Несмотря на советы судей представить английскую версию песни «Леля», серебряная призерка отбора снова спела на украинском. После зажигательного выступления Андрей Данилко рассказал о сомнениях многих зрителей относительно живого исполнения участницы. Чтобы доказать, что все участники находятся в равных условиях, была продемонстрирована запись минуса. Таким образом TAYANNA показала, что ее идеальное исполнение – результат проделанной работы.

«Андрею я только благодарна. Каждый человек имеет право излагать свое субъективное мнение. Было бы гораздо хуже, если бы он промолчал и не сказал, что думает. И хотя слухи – это плохо, я была приятно шокирована. Ведь если я пою под минус, а другим кажется, что под плюс – значит, я достигла того, к чему стремилась», прокомментировала TAYANNA.

«Желание поехать на Евровидение – не просто прихоть. Это мечта, к которой я иду уже не первый год. Я работаю по 6–8 часов в день: пою, танцую, сижу на диетах, пишу песни, даю интервью. Этим я показываю людям, что можно меняться и достигать желаемого», – добавила участница Нацотбора.

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Напомним, что по результатам голосования Нацотбора на Евровидение-2018 победителем стал MELOVIN. Именно он поедет представлять Украину в Португалию.

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