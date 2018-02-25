Вчора, 24 лютого 2018 року завершився Національний відбір на Євробачення-2018. На фінальному етапі, учасники вдосконалили свої номери. Винятком не стала і срібна призерка Нацвідбору TAYANNA. Після виступу співачка, яка набрала за підсумками конкурсу 10 балів, не тільки поділилася враженнями від номера, але і довела: її ідеальне виконання – результат титанічної праці!

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2018 TAYANNA, яка дещо змінила свій образ порівняно з півфіналом, отримала найвищий бал від членів журі – 6.

«Для нас кожен вихід на сцену – справжнє свято. Я вважаю, що ми виступили добре. Образ вирішили змінити тому, що я прислухалася до коментарів суддів, а також людей, які щиро мене підтримують. Знаєте, минулого разу на сцені була TAYANNA, а сьогодні ви побачили «Лелю», – поділилася фіналістка.

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Незважаючи на поради суддів представити англійську версію пісні «Леля», срібна призерка відбору знову заспівала українською. Після запального виступу Андрій Данилко розповів про сумніви багатьох глядачів щодо живого виконання учасниці. Аби довести, що всі учасники знаходяться в рівних умовах, був продемонстрований запис мінуса. Таким чином TAYANNA показала, що її ідеальне виконання – результат виконаної роботи.

«Андрію я лише вдячна. Кожна людина має право висловлювати свою суб’єктивну думку. Було б набагато гірше, якби він промовчав і не сказав, що думає. І хоча чутки – це погано, я була приємно шокована. Адже якщо я співаю під мінус, а іншим здається, що під плюс – значить я досягла того, чого прагнула», – прокоментувала TAYANNA.

«Бажання поїхати на Євробачення – не просто примха. Це мрія, до якої я йду вже не перший рік. Я працюю по 6-8 годин на день: співаю, танцюю, сиджу на дієтах, пишу пісні, даю інтерв’ю. Цим я показую людям, що можна мінятися і досягати бажаного», – додала учасниця Нацвідбору.

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Нагадаємо, що за результатами голосування Нацвідбору на Євробачення-2018 переможцем став MELOVIN. Саме він поїде представляти Україну в Португалію.

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