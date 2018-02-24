У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 боролися шість претендентів: LAUD, VILNA, The Erised, MELOVIN, TAYANNA і KADNAY. Кожен з виконавців доклав максимум зусиль, щоб сподобатися суддям та глядачам – виступи були яскравими і унікальними. Давайте згадаємо, як пройшла головна подія року, та подивимося всі виступи учасників фіналу українського Нацвідбору.

KADNAY – Beat of the universe

Прогресивний гурт KADNAY першим відкривав фінал Нацвідбору, та хлопцям однозначно вдалося вразити не тільки глядачів, а й журі. На думку Джамали, сьогоднішній виступ був набагато кращим, ніж у півфіналі. І Женя Філатов відзначив, що це динамічне та добре поставлене вибухове шоу. А ось Андрій Данилко хоч і похвалив хлопців, але в той же час радив дещо доопрацювати.

TAYANNA – Леля

Срібна призерка минулого відбору TAYANNA у фіналі виконувала пісню «Леля» українською, незважаючи на поради суддів представити англійську версію. Після запального виступу Андрій Данилко розповів про сумніви багатьох глядачів щодо живого виконання учасниці. Щоб довести, що всі учасники знаходяться у рівних умовах, був продемонстрований запис мінуса. Таким чином TAYANNA довела, що її ідеальне виконання – результат титанічної праці.

The Erised – Heroes

The Erised почули чимало критики від суддів у першому півфіналі. Тому у фіналі гурт вже змінив номер та образи. Усе ж сьогодні суддям знову не вистачило вогню у виступі. Джамала зазначила, що номер чарівний і Соня – неймовірна співачка, але емоцій їй було замало. Женя Філатов зізнався, що не віддав би перше місце цій пісні, але музика йому дуже сподобалася. Андрію Данилку також здалося, що пісня була слабка цього разу, хоча сам номер вдалий.

LAUD – Waiting

LAUD у першому півфіналі був абсолютним фаворитом суддів та глядачів. У фіналі номер артиста практично не змінився, змінилися лише емоції. Джамала сказала, що Влад круто співає, відчувається європейське звучання, але пісня дуже спокійна для Євробачення. Женя Філатов також зазначив статичність пісні та брак руху на сцені. Андрій Данилко, на відміну від своїх колег, вважає, що це найяскравіше виконання.

VILNA – FOREST SONG

Відкриття української музики – VILNA – у півфіналі від суддів отримала всього три бали, але стала фавориткою глядацького голосування. У фіналі судді зробили зауваження до вокальних технік, але в той же час відзначили, що номер був більш точним. Крім того, Андрій Данилко привітав VILNA з любов’ю публіки. А Женя Філатов зробив комплімент, що пісня для Євробачення ідеально підходить.

MELOVIN – Under The Ladder

MELOVIN не приховував, що прийшов сюди за перемогою, тому максимально виклався на виступі. Судді високо оцінили номер, зазначивши, що MELOVIN дуже виріс у порівнянні з минулим роком. Так, Женя Філатов заохотив зміни у номері та зазначив, що пісня дуже підходить для Євробачення. Судді звернули увагу на потужну підтримку фанів співака, які, на жаль, були дуже агресивні у соцмережах.

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