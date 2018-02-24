В финале Нацотбора на Евровидение-2018 боролись шесть претендентов: LAUD, VILNA, The Erised, MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. Каждый из исполнителей приложил максимум усилий, чтобы понравится судьям и зрителям – выступления были яркими и уникальными. Давайте вспомним, как прошло главное музыкальное событие года, и посмотрим все выступления участников финала Нацотбора.

KADNAY – Beat of the universe

Прогрессивная группа KADNAY открывала финал Нацотбора, и ребятам однозначно удалось впечатлить не только зрителей, но и жюри. По мнению Джамалы, сегодняшнее выступление было намного лучше, чем в полуфинале. И Женя Филатов отметил, что это динамичное и хорошо поставленное взрывное шоу. А вот Андрей Данилко хоть и похвалил ребят, но в то же время советовал кое-что доработать.

TAYANNA – Леля

Серебряная призерка прошлого отбора TAYANNA в финале исполняла песню «Леля» на украинском, несмотря на советы судей представить английскую версию. После зажигательного выступления Андрей Данилко рассказал о сомнениях многих зрителей относительно живого исполнения участницы. Чтобы доказать, что все участники находятся в равных условиях, была продемонстрирована запись минуса. Таким образом TAYANNA показала, что ее идеальное исполнение — результат титанического труда.

The Erised – Heroes

The Erised услышали немало критики от судей в первом полуфинале. Поэтому в финале ребята уже изменили номер и образы. Все же сегодня судьям снова не хватило огня в выступлении. Джамала отметила, что номер волшебный и Соня — невероятная певица, но все же эмоций ей было мало. Женя Филатов признался, что не отдал бы первое место этой песне, но музыка ему очень понравилась. Андрею Данилко также показалось, что песня была слабая на этот раз, хотя сам номер удался. А вот ребятам из группы свое выступление понравилось.

LAUD – Waiting

LAUD в первом полуфинале был абсолютным фаворитом судей и зрителей. В финале номер артиста практически не поменялся, изменились только эмоции. Джамала сказала, что Влад круто поет, чувствуется европейское звучание, но песня слишком спокойная для Евровидения. Женя Филатов также отметил статичность песни и нехватку движения. Андрей Данилко, в отличие от своих коллег, считает, что это самое яркое исполнение.

VILNA – FOREST SONG

Открытие украинской музыки — VILNA — в полуфинале от судей получила всего три балла, но стала фавориткой зрительского голосования. В финале судьи сделали замечания к вокальным техникам, но в то же время отметили, что номер был более точным. Кроме того, Андрей Данилко поздравил VILNA с любовью публики. А Женя Филатов сделал комплимент, что песня для Евровидения идеально подходит.

MELOVIN – Under The Ladder

MELOVIN не скрывал, что пришел сюда за победой, поэтому максимально выложился на выступлении. Судьи по достоинству оценили номер, отметив, что MELOVIN очень вырос по сравнению с прошлым годом. Так, Женя Филатов поощрил изменения в номере и отметил, что песня очень подходит для Евровидения. Судьи обратили внимание на мощную поддержку фанов певца, которые, к сожалению, были очень агрессивны в соцсетях.

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