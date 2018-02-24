Сегодня завершился Национальный отбор на Евровидение-2018 и наконец-то мы узнали, кто представит Украину в Лиссабоне уже этой весной. По результатам голосования жюри и зрителей лучшим из лучших оказался MELOVIN с песней Under The Ladder.

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Это будет уже 63-й конкурс Евровидение. Благодаря победе португальца Сальвадора Собрала в 2018 году шоу состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Рекордное количество стран будет принимать в нем участие – 43! Наш конкурсант представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая и, если она понравится зрителям, то пройдет в финал, который состоится 12 мая.

Уже известно, как будет выглядеть сцена самого масштабного песенного конкурса и где можно приобрести билеты на Евровидение-2018. Если после прошлогоднего Евровидения, которое проходило в Киеве, вы стали фанатом конкурса, то спешите заранее планировать поездку в Лиссабон. Сколько стоит поехать в Португалию, куда сходить и что попробовать – читайте на stb.ua.

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