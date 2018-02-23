Уже завтра, 24 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2018, по результатам которого станет известно, кто представит страну на самом масштабном песенном конкурсе Европы. В преддверии финала известный международный эксперт по Евровидению Даниэль Данастаси поделился , кто, по его мнению, достоин представлять Украину на Евровидении-2018.

Даниэль Данастаси, шесть лет возглавлявший в Мальте пресс-службу Евровидения, прокомментировал выступления шести финалистов Нацотбора. Мнения эксперта колебались от поддержки желания TAYANNA исполнять песню на родном языке до критики произношения солистки The Erised.

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«Песня «Waiting» не запоминается, она не пробирает до мурашек, а соответственно, не сможет покорить публику в Лиссабоне», – прокомментировал шансы LAUD специалист в сфере музыкальных медиа и PR.

Музыканты группы The Erised, по мнению эксперта, представили чудесную балладу, но увы, никак не взаимодействуют с публикой. Даниэль отметил хороший вокал солистки, но в то же время порекомендовал ей хорошенько поработать над произношением.

Главным плюсом в выступлении TAYANNA эксперт считает сильный вокал, хитовость и украинский язык. Даниэль рассказал, что артист, поющий на незнакомом языке, создает с ним очень сильную связь. По словам эксперта, TAYANNA показала себя очень профессионально и достойна права представлять Украину на Евровидении-2018.

В то же время Даниэля разочаровало негативное поведение MELOVIN в общении с прессой. «Ему стоило поступить иначе и принять прессу во внимание. На мой взгляд, в этой ситуации он ведет себя немного глупо», – сказал эксперт.

Оценивая VILNA, он отметил ее вокальные способности. Однако считает фолк-тематику для Евровидения достаточно избитой. По словам Даниэля, композиция «FOREST SONG» может попросту остаться незамеченной.

Также специалист из Мальты прокомментировал работу группы KADNAY. «Композиция начинается здорово. Первые ноты очаровывают. Однако через некоторое время из-за большого количества повторов этот эффект теряется». Даниэль говорит, что работа KADNAY в стиле поп-фанк ему понравилась, но поклонников данного направления среди фанов Евровидения довольно мало.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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