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Телеканал СТБ / Евровидение-2018: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 24.02.2018 (ФИНАЛ)

Евровидение-2018: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 24.02.2018 (ФИНАЛ)

Телеканал СТБ

Долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится уже сегодня, 24 февраля. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией. За право представить Украину на конкурсе в Лиссабоне будут бороться артисты, которые набрали максимальное количество голосов в полуфиналах — VILNAThe ErisedLAUDMELOVINTAYANNA и KADNAY. Кто из них станет победителем Нацотбора — узнаем совсем скоро! Начало в 19:00 — не пропустите!

В результате жеребьевки участники будут выступать в таком порядке:

  1. KADNAY
  2. TAYANNA
  3. The Erised
  4. LAUD
  5. VILNA
  6. MELOVIN

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.fb_euro_final_24

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2018 — Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта. Судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 займут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).