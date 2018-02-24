Довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться вже сьогодні, 24 лютого. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА:Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією. За право представити Україну на конкурсі в Лісабоні будуть змагатися артисти, які набрали максимальну кількість голосів у півфіналах – VILNA, The Erised, LAUD, MELOVIN, TAYANNA і KADNAY. Хто з них стане переможцем Нацвідбору – дізнаємося зовсім скоро! Початок о 19:00 – не пропустіть!



В результаті жеребкування учасники виступатимуть у такому порядку:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 – Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Суддівські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть Джамала, Андрій Данилко и Євген Філатов (The Maneken).