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Телеканал СТБ / Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Телеканал СТБ

Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины, станет известно в финале Национального отбора уже завтра, 24 февраля. Специально к этому событию мы подготовили голосование. Как вы считаете: кто из финалистов представит Украину на Евровидении в 2018 году? 

коллаж 1

Шоу обещает быть поистине захватывающим, ведь за право представлять Украину поборются как новички – LAUD, VILNA и The Erised, так и бывалые участники Нацотбора – KADNAY, TAYANNA, MELOVIN, выступления которых вы можете посмотреть по ссылкам ниже.

По результатам жеребьевки, участники будут выступать в таком порядке:

  1. KADNAY: «Beat of the Universe
  2. TAYANNA: «Леля»
  3. The Erised: «Heroes»
  4. LAUD: «Waiting»
  5. VILNA: «FOREST SONG»
  6. MELOVIN: «Under The Ladder»

Кто станет победителем финала Нацотбора на Евровидение, решится уже завтра. Но кто же, по вашему мнению, должен поехать в Лиссабон? Делитесь мнением в голосовании.

Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины?

22%
KADNAY
25%
TAYANNA
5%
The Erised
7%
LAUD
13%
VILNA
28%
MELOVIN

Артист, который наберет наибольшее количество баллов по итогам зрительского голосования, а также оценкам членов жюри, представит украину на Евровидении-2018. Чтобы отдать голос за понравившегося артиста, следует отправить смс с соответствующей цифрой на номер 7766 или проголосовать бесплатно с помощью приложения «Телепортал».

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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