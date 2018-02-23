Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Кто поедет на Евровидение-2018 от Украины, станет известно в финале Национального отбора уже завтра, 24 февраля. Специально к этому событию мы подготовили голосование. Как вы считаете: кто из финалистов представит Украину на Евровидении в 2018 году?

Шоу обещает быть поистине захватывающим, ведь за право представлять Украину поборются как новички – LAUD, VILNA и The Erised, так и бывалые участники Нацотбора – KADNAY, TAYANNA, MELOVIN, выступления которых вы можете посмотреть по ссылкам ниже.

По результатам жеребьевки, участники будут выступать в таком порядке:

Кто станет победителем финала Нацотбора на Евровидение, решится уже завтра. Но кто же, по вашему мнению, должен поехать в Лиссабон? Делитесь мнением в голосовании.

