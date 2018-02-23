Хто поїде на Євробачення-2018 від України (ГОЛОСУВАННЯ)

Хто поїде на Євробачення-2018 від України, стане відомо у фіналі Нацвідбору вже завтра, 24 лютого. Спеціально до цієї події ми підготували голосування. Як ви вважаєте: хто з фіналістів представить Україну на Євробаченні в 2018 році?

Шоу обіцяє бути справді захопливим, адже за право представляти Україну поборються як новачки – LAUD, VILNA та The Erised, так і досвідчені учасники Нацвідбору – KADNAY, TAYANNA, MELOVIN, виступи яких ви можете подивитися за посиланнями нижче.

За результатами жеребкування, учасники виступатимуть у такому порядку:

Хто стане переможцем фіналу Нацвідбору на Євробачення, вирішиться вже завтра. Але хто ж, на вашу думку, повинен поїхати до Лісабона? Діліться думкою в голосуванні.



KADNAY

TAYANNA

The Erised

LAUD

VILNA

MELOVIN

Артист, який набере найбільшу кількість балів за підсумками глядацького голосування, а також оцінками членів журі, представить Україну на Євробаченні-2018. Щоб віддати голос за вподобаного артиста, слід надіслати смс із відповідною цифрою на номер 7766 або проголосувати безкоштовно за допомогою програми «Телепортал».

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.

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