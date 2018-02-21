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Телеканал СТБ / Євробачення-2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 24.02.2018 (ФІНАЛ)

Євробачення-2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 24.02.2018 (ФІНАЛ)

Телеканал СТБ

Довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться вже цієї суботи, 24 лютого. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА:Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією. За право представити Україну на конкурсі в Лісабоні будуть змагатися артисти, які набрали максимальну кількість голосів у півфіналах – VILNAThe ErisedLAUDMELOVINTAYANNA і KADNAY. Хто з них стане переможцем Нацвідбору – дізнаємося зовсім скоро! Початок о 19:00 – не пропустіть!
фінал

В результаті жеребкування учасники виступатимуть у такому порядку:

  1. KADNAY
  2. TAYANNA
  3. The Erised
  4. LAUD
  5. VILNA
  6. MELOVIN

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

fb_euro_final_24

Ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 – Сергій Притула. Музичний продюсер – Руслан Квінта. Суддівські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть ДжамалаАндрій Данилко и Євген Філатов (The Maneken).