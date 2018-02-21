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Телеканал СТБ / Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Як голосувати за учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

У суботу, 24 лютого відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2018. Нарешті ми дізнаємося, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА:Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! На сцені зустрінуться переможці першого півфіналу – VILNA, The Erised і LAUD і другого – MELOVIN, TAYANNA і KADNAY. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

В результаті жеребкування, учасники виступатимуть у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 в такому порядку:

  1. KADNAY
  2. TAYANNA
  3. The Erised
  4. LAUD
  5. VILNA
  6. MELOVIN

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

KADNAYfb_euro_final_KADNAY_1

TAYANNAfb_euro_final_TAYANNA_2

The Erisedfb_euro_final_TheErased_3

LAUD

fb_euro_final_LAUD_4

VILNAfb_euro_final_VILNA_5

MELOVINfb_euro_final_MELOVIN_6

Нагадаємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2018, який відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Два півфінали і гранд-фінал пройдуть 8, 10 і 12 травня відповідно.