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Телеканал СТБ / В каком порядке будут выступать финалисты Нацотбора на Евровидение-2018

В каком порядке будут выступать финалисты Нацотбора на Евровидение-2018

Телеканал СТБ

В эту субботу, 17 февраля стали известны имена второй тройки финалистов Нацотбора на Евровидение-2018. Соревноваться за право представлять в этом году Украину на песенном конкурсе будут участники LAUD, VILNA, The Erised, а также выступавшие во втором полуфинале MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. По результатам жеребьевки определился порядок, в котором исполнители будут выходить на сцену в финале, 24 февраля.

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Сергей Притула пригласил всех финалистов на сцену, чтобы с помощью жеребьевки определить, под каким номером музыканты будут петь в финале Нацотбора.

Претенденты на участие в Евровидении-2018 от нашей страны в следующую субботу выступят в таком порядке:

  1. KADNAY
  2. TAYANNA
  3. The Erised
  4. LAUD
  5. VILNA
  6. MELOVIN

Ранее Евгений Филатов прокомментировал результаты второго полуфинала: “Очень хорошо, когда наши голоса говорят в унисон, и хорошо, что в этот раз мнения зрителей и членов жюри практически совпали”. Так или иначе, все судьи признали: в финале оказались достойные участники и борьба ожидается нешуточная.

Кто полетит в Португалию представлять Украину на Евровидении-2018 станет известно уже в следующую субботу.

Напоминаем, что финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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