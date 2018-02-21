Долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится уже в эту субботу, 24 февраля. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией. За право представить Украину на конкурсе в Лиссабоне будут бороться артисты, которые набрали максимальное количество голосов в полуфиналах — VILNA, The Erised, LAUD, MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. Кто из них станет победителем Нацотбора — узнаем совсем скоро! Начало в 19:00 — не пропустите!

В результате жеребьевки участники будут выступать в таком порядке:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2018 — Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта. Судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 займут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).