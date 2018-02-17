Второй полуфинал отбора на Евровидение 2018 в Украине пройдет сегодня, 17 февраля, в 19:00. Еще девять артистов будут бороться за право представить нашу страну на Евровидении-2018. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018 от 10.02.2018 уже завершился. Посмотреть выпуск вы можете ЗДЕСЬ.



Согласно жеребьевке от 16 января 2018 года, во втором полуфинале выступают 9 исполнителей:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Смотреть онлайн: все выступления участников первого полуфинала отбора на Евровидение 2018

Ведущий Нацотбора на Евровидение-2018 Сергей Притула. Музыкальный продюсер — Руслан Квинта. Судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 займут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Финал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 24 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

Читайте также: Купить билеты на второй полуфинал отбора на Евровидение 2018