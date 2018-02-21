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Телеканал СТБ / Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Как голосовать за участников Нацотбора на Евровидение-2018

Телеканал СТБ

В субботу, 24 февраля состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2018. Наконец-то мы узнаем, кто же будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! На сцене встретятся победители первого полуфинала — VILNAThe Erised и LAUD и второго — MELOVINTAYANNA и KADNAY. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

В результате жеребьевки, участники будут выступать в финале Нацотбора на Евровидение-2018 в таком порядке:

  1. KADNAY
  2. TAYANNA
  3. The Erised
  4. LAUD
  5. VILNA
  6. MELOVIN

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

KADNAYfb_euro_final_KADNAY_1

TAYANNAfb_euro_final_TAYANNA_2

The Erisedfb_euro_final_TheErased_3

LAUD

fb_euro_final_LAUD_4

VILNAfb_euro_final_VILNA_5

MELOVINfb_euro_final_MELOVIN_6

Напомним, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2018, который состоится в столице Португалии — Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.