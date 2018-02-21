В субботу, 24 февраля состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2018. Наконец-то мы узнаем, кто же будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы! Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией! На сцене встретятся победители первого полуфинала — VILNA, The Erised и LAUD и второго — MELOVIN, TAYANNA и KADNAY. Как голосовать за конкурсантов — читайте в нашем материале.

В результате жеребьевки, участники будут выступать в финале Нацотбора на Евровидение-2018 в таком порядке:

После того, как все участники Нацотбора представят свои композиции, ведущий объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив смс с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников:

KADNAY

TAYANNA

The Erised

LAUD

VILNA

MELOVIN

Напомним, что победитель Национального отбора будет представлять Украину на конкурсе Евровидение-2018, который состоится в столице Португалии — Лиссабоне. Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно.