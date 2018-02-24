Сьогодні, 24 лютого відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2018. Нарешті ми дізнаємося, хто ж представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА:Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! На сцені зустрінуться переможці першого півфіналу – VILNA, The Erised і LAUD і другого – MELOVIN, TAYANNA і KADNAY. Як голосувати за конкурсантів – читайте в нашому матеріалі.

В результаті жеребкування, учасники виступатимуть у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 в такому порядку:

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

Коди учасників:

KADNAY

TAYANNA

The Erised

LAUD

VILNA

MELOVIN

Нагадаємо, що переможець Національного відбору представлятиме Україну на конкурсі Євробачення-2018, який відбудеться в столиці Португалії – Лісабоні. Два півфінали і гранд-фінал пройдуть 8, 10 і 12 травня відповідно.