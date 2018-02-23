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Телеканал СТБ / В финале отбора на Евровидение-2018 выступит Джамала с песней «Крила»

В финале отбора на Евровидение-2018 выступит Джамала с песней «Крила»

Телеканал СТБ

Уже завтра, 24 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится главное музыкальное событие страны — определение победителя Национального отбора на Евровидение-2018. В финальной битве сойдутся VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY, TAYANNA и MELOVIN, и в конце вечера мы, наконец, узнаем, кто из них представит Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне.

Откроет финал Национального отбора-2018 попурри из самых ярких песен-победительниц Евровидения в исполнении всех шести конкурсантов. А украшением вечера станет премьера песни «Крила» от победительницы «Евровидения-2016» и члена жюри Национального отбора Джамалы.

Джамала

«Песня «Крила» о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей. Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: «Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?» В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь то вера, ангел или любимый человек рядом», — поделилась Джамала.

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Всю неделю шестерка финалистов провела в многочасовых репетициях, оттачивая свои выступления и работая над ошибками, на которые им указали судьи Нацотбора.

«На этой неделе у участников была возможность с помощью команды СТБ доработать свои постановки, чтобы в финале показать их такими, какими они их видят на основной сцене Евровидения в Лиссабоне. Кто-то исправлял ошибки, менял наряд, кто-то работал со светом или реквизитом; есть и те, кто уверен, что их номер и так хорош, и менять в нем ничего не нужно. Мы прислушались к пожеланиям каждого, а результат уже оценят зрители и члены жюри», — рассказывает руководитель Национального отбора Наталья Франчук.

Правила голосования в финале Нацотбора не меняются: выигрывает артист, у которого сумма баллов от судей и зрителей будет выше. Если таких конкурсантов окажется несколько, победителем становится тот из них, у кого выше зрительский балл.

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Параллельно с телеэфиром будет идти живая трансляция Национального отбора на официальных страницах канала СТБ: в Facebook под хештегом #EuroSTB2018, на Youtube-канале и сайте stb.ua. Трансляция будет идти в HD качестве и без перерывов на рекламу.

Звездными гостями бекстейджа станут: Виталий Дроздов, Дмитрий Шуров, Эктор Хименес-Браво, Тоня Матвиенко, группа LUMIERE, Наталья Гарипова и другие. А сразу по окончании эфира зрители трансляции первыми увидят эмоции и интервью победителя Национального отбора-2018.

Напомним, жеребьевка распределила порядок выступлений финалистов таким образом:

1 — KADNAY

2 — TAYANNA

3 — The Erised

4 – LAUD

5 — VILNA

6 – MELOVIN.

Члены жюри Национального отбора-2018: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Ведущий: Сергей Притула.

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Музыкальный продюсер Нацотбора-2018: Руслан Квинта.

Телевизионная съемка Национального отбора проходит по адресу пр-т Победы, 37 (Дворец культуры КПИ). Билеты еще можно приобрести на сайте СТБ.