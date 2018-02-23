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Телеканал СТБ / У фіналі відбору на Євробачення-2018 виступить Джамала з піснею «Крила»

У фіналі відбору на Євробачення-2018 виступить Джамала з піснею «Крила»

Телеканал СТБ

Вже завтра, 24 лютого, в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбудеться головна музична подія країни – визначення переможця Національного відбору на Євробачення-2018. У фінальній битві зійдуться VILNA, The Erised, LAUD, KADNAY, TAYANNA і MELOVIN, і в кінці вечора ми нарешті дізнаємося, хто з них представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Лісабоні.

Відкриє фінал Національного відбору-2018 попурі з найяскравіших пісень-переможниць Євробачення у виконанні всіх шести конкурсантів. А окрасою вечора стане прем’єра пісні «Крила» від переможниці «Євробачення-2016» і члена журі Національного відбору Джамали.

Джамала

«Пісня «Крила» про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей. Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім’ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають у нас свою любов. На кожному етапі нашого життя зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо у важкі хвилини, коли ти сидиш і думаєш: «Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найскладніші випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я такий нещасний?» У ці хвилини тобі й потрібні ці крила – чи то віра, чи ангел, чи кохана людина поруч», – поділилася Джамала.

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Весь тиждень шістка фіналістів провела в багатогодинних репетиціях, відточуючи свої виступи і працюючи над помилками, на які їм вказали судді Нацвідбору.

«Цього тижня учасники мали змогу за допомогою команди СТБ доопрацювати свої постановки, щоб у фіналі показати їх такими, якими вони їх бачать на основній сцені Євробачення в Лісабоні. Хтось виправляв помилки, міняв вбрання, хтось працював зі світлом або реквізитом; є й ті, хто впевнений, що їх номер і так хороший, і міняти в ньому нічого не потрібно. Ми прислухалися до побажань кожного, а результат уже оцінять глядачі і члени журі», – розповідає керівник Національного відбору Наталя Франчук.

Правила голосування у фіналі Нацвідбору не змінюються: виграє артист, у якого сума балів від суддів і глядачів буде найвищою. Якщо таких конкурсантів виявиться кілька, переможцем стає той із них, у кого вище глядацький бал.

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Паралельно з телеефіром триватиме жива трансляція Національного відбору на офіційних сторінках каналу СТБ: в Facebook під хештегом #EuroSTB2018, на Youtube-каналі та сайті stb.ua. Трансляція йтиме в HD-якості і без перерв на рекламу.

Зірковими гостями бекстейджу стануть: Віталій Дроздов, Дмитро Шуров, Ектор Хіменес-Браво, Тоня Матвієнко, гурт LUMIERE, Наталя Гаріпова та інші. А відразу після закінчення ефіру глядачі трансляції першими побачать емоції та інтерв’ю переможця Національного відбору-2018.

Нагадаємо, жеребкування розподілило порядок виступів фіналістів таким чином:

1 – KADNAY

2 – TAYANNA

3 – The Erised

4 – LAUD

5 – VILNA

6 – MELOVIN.

Члени журі Національного відбору-2018: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Ведучий: Сергій Притула.

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Музичний продюсер Нацвідбору-2018: Руслан Квінта.

Телевізійна зйомка Національного відбору проходить за адресою пр. Перемоги, 37 (Палац культури КПІ). Квитки ще можна придбати на сайті СТБ.