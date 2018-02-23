Вже завтра, 24 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2018, за результатами якого стане відомо, хто представить країну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи. Напередодні фіналу відомий міжнародний експерт з Євробачення Даніель Данастасі поділився , хто, на його думку, гідний представляти Україну на Євробаченні-2018.

Даніель Данастасі, який протягом шести років очолював у Мальті прес-службу Євробачення, прокоментував виступи шести фіналістів Нацвідбору. Думки експерта коливалися від підтримки бажання TAYANNA виконувати пісню рідною мовою до критики вимови солістки The Erised.

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«Пісня «Waiting» не запам’ятовується, вона не пробирає до мурашок, а відповідно, не зможе підкорити публіку в Лісабоні», – прокоментував шанси LAUD фахівець у сфері музичних медіа та PR.

Музиканти гурту The Erised, на думку експерта, представили чудову баладу, але, на жаль, ніяк не взаємодіють із публікою. Даніель відзначив хороший вокал солістки, але водночас порекомендував їй гарненько попрацювати над вимовою.

Головним плюсом у виступі TAYANNA експерт вважає сильний вокал, хітовість і українську мову. Даніель розповів, що артист, який співає незнайомою мовою, створює з ним дуже сильний зв’язок. За словами експерта, TAYANNA показала себе дуже професійно та гідна права представляти Україну на Євробаченні-2018.

Водночас Даніеля розчарувала негативна поведінка MELOVIN у спілкуванні з пресою. «Йому варто було вчинити інакше та прийняти пресу до уваги. На мій погляд, у цій ситуації він поводиться трохи нерозумно», – сказав експерт.

Оцінюючи VILNA, він відзначив її вокальні здібності. Однак вважає фолк-тематику для Євробачення досить заїждженою. За словами Даніеля, композиція «FOREST SONG» може просто залишитися непоміченою.

Також фахівець з Мальти прокоментував роботу гурту KADNAY. «Композиція починається здорово. Перші ноти зачаровують. Однак за деякий час через велику кількість повторів цей ефект втрачається». Даніель говорить, що робота KADNAY у стилі поп-фанк йому сподобалася, проте шанувальників цього напряму серед фанів Євробачення досить мало.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.

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