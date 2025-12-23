Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 4 серия от 23.12.2025

Серия 4 | 23.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 4 от 23.12.2025 на сайте СТБ и не пропустите феерическую встречу семьи через год разлуки.

После разговора с Гришей Надя и Диана срочно едут домой. Женщины и не подозревали, что их сосед с похмелья просто неудачно пошутил. Однако и это не самый большой шок, который ждал героинь.

Драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 4 покажет, как Надя застает у себя дома чужую женщину. Свекровь ведет себя как ни в чем не бывало, ведь именно она привела Эмилию и пыталась свести ее с Зеником. Как теперь поступит Надя? Неужели свекрови все-таки удастся разлучить супругов? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 4 от 23.12.2025 на сайте СТБ.

