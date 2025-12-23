Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 4 серія від 23.12.2025

Проєкти
Обмежено придатні

Серія 4 | 23.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 4 від 23.12.2025 на сайті СТБ та не пропустіть феєричну зустріч родини через рік розлуки.

Після розмови з Гришею Надя та Діана терміново їдуть додому. Жінки й не підозрювали, що їхній сусід з похмілля просто невдало пожартував. Однак і це не найбільший шок, який чекав на героїнь.

Драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 4 покаже, як Надя застає в себе вдома чужу жінку. Свекруха поводиться як ні в чому не бувало, адже це саме вона привела Емілію і намагалась звести її із Зеником. Як тепер вчинить Надя? Невже свекрусі таки вдасться розлучити подружжя? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 4 від 23.12.2025 на сайті СТБ.

