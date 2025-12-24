Проєкти
Обмежено придатні

Video: Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 8 серія від 24.12.2025

Обмежено придатні Серія 8 Обмежено придатні 2025 8 серія від 24.12.2025 дивитись онлайн
Серія 8 | 24.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 8 від 24.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, як змінилося життя родини Найдюків через рік.

Минув рік з того злощасного вечора в селі. Тоді усі дуже пересварилися і більше не спілкувалися. Навіть Діана так сильно розізлилася на батьків, що поїхала разом з Юреком у Польщу. Невже родичі так і не примиряться? Покаже драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 8.

23 лютого 2024 року Надя знову святкує день народження. Зеник привітав її квітами та навіть приготував обід. Неочікувано для Найдюків у двері подзвонила Рита, яка приїхала разом із Ґжеґожем, Юреком і вагітною Діаною. Вони вирішили привітати Надю з днем народження та забути про давні образи. Однак іменинниця не готова була впускати їх у свій дім. Чим же закінчиться ця історія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 8 від 24.12.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Обмежено придатні

Дивитися Обмежено придатні 2025 7 серія

