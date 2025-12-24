Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 6 серія від 24.12.2025

Серія 6 | 24.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 6 від 24.12.2025 на сайті СТБ та не пропустіть історію про минуле героїв.

Головні герої опиняються в небезпеці. Прямо під час освідчення в коханні трапляється вибух. Гриша і Міля, які були в цей час у машині, постраждали. Наскільки серйозні їхні травми? Покаже драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 6.

На щастя, Зеник і Надя помирилися. Дізнавшись правду, жінка вирішила більше не повертатися до Польщі. Своя романтична історія розпочалася і в Дениса. Марія дуже сподобалася хлопцю. Та чи відповість дівчина йому взаємністю? І чи справді Юрек вирішить залишитися в Україні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 6 від 24.12.2025 на сайті СТБ.

