Обмежено придатні

Video: Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 5 серія від 23.12.2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 5 серія від 23.12.2025. Серіал Обмежено придатні 5 серія 2025 дивитись онлайн від 23 грудня 2025 - на сайті СТБ
Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 5 серія від 23.12.2025
Обмежено придатні

 Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 5 серія від 23.12.2025
Обмежено придатні

 Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 5 серія від 23.12.2025
Обмежено придатні

 Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 5 серія від 23.12.2025
Обмежено придатні

Обмежено придатні Серія 5 Обмежено придатні 2025 5 серія від 23.12.2025 дивитись онлайн
Серія 5 | 23.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 5 від 23.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, чи вдасться свекрусі розлучити подружжя.

Після того, як матір Зеника повідомляє Наді про вагітність Мілі, вона у відчаї. Розлючена і розчарована жінка вчергове тікає з дому. Надя й не здогадується, від кого насправді вагітна Міля. Що героїня буде робити тепер? Покаже драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 5.

Тим часом засмучений Гриша шукає підтримки в сусідок. Він розповідає дівчатам свою історію кохання з Мілею і зізнається, що був закоханий у неї ще зі школи. Тим часом Денис, дорогою до міста, потрапляє в аварію. Чи встигне хлопець розповісти всім правду про задум бабусі, поки вони не наробили дурниць? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 5 від 23.12.2025 на сайті СТБ.

