Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 5 серия от 23.12.2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 5 от 23.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, удастся ли свекрови развести супругов.

После того, как мать Зеника сообщает Наде о беременности Мили, она в отчаянии. Разъяренная и разочарованная женщина в очередной раз убегает из дома. Надя и не догадывается, от кого на самом деле беременна Миля. Что героиня будет делать теперь? Покажет драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 5.

Тем временем расстроенный Гриша ищет поддержки у соседок. Он рассказывает девушкам свою историю любви с Милей и признается, что был влюблен в нее еще со школы. Тем временем Денис, по дороге в город, попадает в аварию. Успеет ли парень рассказать всем правду о замысле бабушки, пока они не наделали глупостей? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 5 от 23.12.2025 на сайте СТБ.

