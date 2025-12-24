Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 8 серия от 24.12.2025

Серия 8 | 24.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 8 от 24.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, как изменилась жизнь семьи Найдюков через год.

Прошел год с того злосчастного вечера в селе. Тогда все сильно поссорились и больше не общались. Даже Диана так сильно разозлилась на родителей, что уехала вместе с Юреком в Польшу. Неужели родственники так и не примирятся? Покажет драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 8.

23 февраля 2024 года Надя снова празднует день рождения. Зеник поздравил ее цветами и даже приготовил обед. Неожиданно для Найдюков в дверь позвонила Рита, которая приехала вместе с Гжегожем, Юреком и беременной Дианой. Они решили поздравить Надю с днем рождения и забыть о давних обидах. Однако именинница не была готова впускать их в свой дом. Чем же закончится эта история? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 8 от 24.12.2025 на сайте СТБ.

