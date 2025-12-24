Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 7 серия от 24.12.2025

Серия 7 | 24.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 7 от 24.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, с чего начался конфликт Нади и Риты.

Юрек на Встоке получает ранение. Вся семья Найдюков приезжает к нему в больницу, но, к счастью, его травмы не тяжелые. Вся семья собирается в селе матери Зеника, чтобы отпраздновать хорошие новости.

Драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 7 покажет, как между Надеждой и свекровью впервые за все годы налаживаются отношения. Кроме того, на праздник приезжает и Рита с Гжегожем. Однако застолье принимает неожиданный оборот, когда Надя начинает вспоминать свою молодость. Какое признание разрушит семейную идиллию? И почему в конце концов соседям придется вызвать полицию? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 7 от 24.12.2025 на сайте СТБ.

