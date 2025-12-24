Обмежено придатні 2025: дивитись онлайн 7 серія від 24.12.2025

Серія 7 | 24.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 7 від 24.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, з чого почався конфлікт Наді та Рити.

Юрек на Сході отримує поранення. Вся родина Найдюків приїжджає до нього в лікарню, але, на щастя, його травми не важкі. Вся родина збирається в селі матері Зеника, щоб відсвяткувати хороші новини.

Драматична комедія Обмежено придатні 2025 серія 7 покаже, як між Надею і свекрухою вперше за всі роки налагоджуються стосунки. Крім того на свято приїжджає і Рита з Ґжеґожем. Однак застілля набирає неочікуваних поворотів, коли Надя починає пригадувати свою молодість. Яке зізнання зруйнує родинну ідилію? І чому зрештою сусідам доведеться викликати поліцію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Обмежено придатні 2025 серія 7 від 24.12.2025 на сайті СТБ.

Дивитись онлайн всі серії Обмежено придатні

Дивитися Обмежено придатні 2025 6 серія