Обмежено придатні 2025: смотреть онлайн 6 серия от 24.12.2025

Серия 6 | 24.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 6 от 24.12.2025 на сайте СТБ и не пропустите историю о прошлом героев.

Главные герои оказываются в опасности. Прямо во время признания в любви происходит взрыв. Гриша и Миля, которые были в это время в машине, пострадали. Насколько серьезны их травмы? Покажет драматическая комедия Обмежено придатні 2025 серия 6.

К счастью, Зеник и Надя помирились. Узнав правду, женщина решила больше не возвращаться в Польшу. Своя романтическая история началась и у Дениса. Мария очень понравилась парню. Но ответит ли девушка ему взаимностью? И действительно ли Юрек решит остаться в Украине? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Обмежено придатні 2025 серия 6 от 24.12.2025 на сайте СТБ.

